Охлобыстин заявил, что общение с внуками стало для него наркотиком*

Актер Иван Охлобыстин признался, что очень любит своих внуков, а общение с ними для него, как наркотик* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Звезда «Интернов» пояснил, что бессилен перед внучкой Евой, как и перед остальными представительницами слабого пола в семье.

«Мне говорили, что вот появятся внуки, и ты их будешь любить больше, чем детей. Я подумал: „Я свихнусь. Я детей очень любил“», — приводит слова актера Пятый канал.

Как пояснил Охлобыстин, это оказалось правдой, но со временем любовь к внукам стала более дозированной. Дети Охлобыстина сами стараются проводить больше времени с наследниками.

Иван назвал себя очень активным дедушкой. Две минуты, проведенные с внуками, компенсируют неделю общения, сказал он.

В браке с актрисой Оксаной Охлобыстиной у Ивана родилось шестеро детей — дочери Анфиса, Евдокия, Варвара, Иоанна, сыновья Василий и Савва.