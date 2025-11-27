Мацуев сравнил конкурс имени Чайковского с Олимпийскими играми

Международный конкурс имени П. И. Чайковского сопоставим по уровню с Олимпийскими играми. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ, пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев.

В конкурсе принимают участие академические музыканты, он проводится с 1958 года раз в четыре года в Москве. Мацуев становился лауреатом первой премии конкурса в 1998 году. В 2006 году конкурс был перенесен на год в связи с реставрацией Большого зала консерватории, где проводятся финальные прослушивания его участников, и чтобы развести мероприятие с чемпионатом мира по футболу.