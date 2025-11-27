Мацуев сравнил конкурс имени Чайковского с Олимпийскими играми

Международный конкурс имени П. И. Чайковского сопоставим по уровню с Олимпийскими играми. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ, пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев.
В конкурсе принимают участие академические музыканты, он проводится с 1958 года раз в четыре года в Москве. Мацуев становился лауреатом первой премии конкурса в 1998 году. В 2006 году конкурс был перенесен на год в связи с реставрацией Большого зала консерватории, где проводятся финальные прослушивания его участников, и чтобы развести мероприятие с чемпионатом мира по футболу.
"В 2022 году мы организовали конкурс С. В. Рахманинова (Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова). Идея этого конкурса, которую мы придумали много лет назад с внуком Сергея Васильевича, заключается в том, чтобы конкурсанты могли продемонстрировать свои таланты в одной из трех ипостасей Рахманинова - композитора, дирижера и пианиста, - сказал Мацуев. - И было решено проводить его раз в два года. Конкурс им. П. И. Чайковского при этом проходит один раз в четыре года. Вот и получается, что конкурс им. П. И. Чайковского - это Олимпиада, а конкурс имени С. В. Рахманинова - это чемпионат мира по футболу". "Для музыкантов конкурс имени П. И. Чайковского, проводимый с 1958 года, - это самый престижный музыкальный конкурс, хотя для пианистов есть еще престижные конкурсы Ф. Шопена, Вана Клиберна, который в свое время победил в первом конкурсе имени П. И. Чайковского. Но при всем уважении к этим международным конкурсам должен сказать, что конкурс имени П. И. Чайковского не только является самым знаменитым, но и дает лауреатам возможность сделать блестящую мировую карьеру благодаря дебютам в самых знаменитых залах мира", - пояснил он.