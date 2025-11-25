В Новосибирской области количество квот на ЭКО выросло почти вдвое за три года

Количество квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Новосибирской области за три года выросло почти вдвое. В 2026 году воспользоваться этой услугой по полису ОМС смогут 2,1 тыс. семей, сообщила на пресс-конференции ТАСС замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

"В 2023 году было около 1,2 тыс. квот, в прошлом году - 1,5 тыс., в этом году - около 1,8 тыс. На следующий год мы уже получили информацию о государственном задании - 2,1 тыс.", - сказала она.

Анохина уточнила, что услуги ЭКО по ОМС в регионе начали предоставлять в 2018 году. Тогда квот было всего 50, а условия их получения были очень жесткими. С 2023 года перечень показаний и число квот существенно расширились.

Несмотря на растущую доступность программы ЭКО за счет ОМС, это метод лечения со строгими показаниями и ограничениями, подчеркнула главный специалист областного Минздрава по вопросам сохранения женского репродуктивного здоровья Анна Вятчинина. Она уточнила, что с января 2025 года жители региона могут получить процедуру по ОМС в государственном центре вспомогательных репродуктивных технологий, ранее такую услугу оказывали исключительно частные клиники.

Заместитель главврача Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Виталий Кулешов отметил, что частота бесплодных браков в мире за 25 лет выросла с 10-12% до 25%. По критериям ВОЗ, при превышении показателя в 15%, проблема становится не только медицинской, но и социально-демографической.

"Исторически считалось, что 10-15%, не более 20% [бесплодия], - это мужские причины, порядка 50% - это женские и 20-30% - это совместные. Сейчас практически произошло выравнивание - 50% причин - это мужской фактор и примерно столько же женский", - сказал Кулешов.

29 ноября в Новосибирске состоится первый Сибирский форум о репродуктивном здоровье и планировании семьи "Нас будет больше". Ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири расскажут о подготовке к беременности, методах зачатия и вынашивания ребенка, а также альтернативных способах стать родителями. Мероприятие пройдет в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца.