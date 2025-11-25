ВЦИОМ: Две трети россиян считают инициативу о запрете скидок несправедливой

Около 64 процентов россиян считают несправедливым требование запретить скидки на маркетплейсах при оплате покупок через их банки. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам представителей организации, цифровые торговые площадки стали неотъемлемой частью отечественной экономики в целом и повседневной жизни граждан в частности. Так, семь из десяти россиян с разной периодичностью совершают на маркетплейсах покупки. Многие уверены, что исчезновение скидок в любом случае приведет к росту стоимости товаров и ухудшит условия для миллионов покупателей.

— Инициатива банков воспринимается как шаг не в интересах людей, а в интересах крупных игроков, который может разрушить привычный баланс в одной из самых важных и привычных потребительских сфер, — передает официальный сайт ВЦИОМ.

Изначально инициатива поступила от глав Сбербанка, ВТБ, «Т-банка», «Альфа-банка» и «Совкомбанка». Они обратились с предложением запретить маркетплейсам ввод прямых скидок. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина позже отметила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.