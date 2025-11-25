Россиян предупредили о суровом наказании за одно безобидное действие

За просмотр чужого телефона могут дать до четырех лет тюрьмы. Если человек не просто посмотрел в чужой смартфон, но сохранил и распространил увиденное, это уже считается уголовным преступлением, заявила в разговоре с «Абзацем» юрист Людмила Айвар.

Такое наказание последует, если человек сфотографировал переписку, снял видео экрана, опубликовал это, отметила она. По словам собеседницы, за такие действия привлекут по статье 137 УК РФ.

Санкция предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, а при распространении информации — до четырех лет, уточнила Айвар. Кроме того, нарушителя могут привлечь к ответственности за ущерб чести и достоинству, что повлечет за собой необходимость компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в России планируется повысить размер штрафов за размещение рекламы в зарубежных соцсетях, признанных запрещенными, до одного миллиона рублей. Закон «О рекламе» запрещает распространение рекламы иностранных социальных сетей, которые признаны запрещенными.

Время нарушителей прошло: составлен ТОП-5 штрафов, которые ужесточат в России

Эта мера была принята в 2025 году для предотвращения финансирования владельцев платформ, используемых для распространения антироссийского контента, дезинформации, экстремистских и террористических действий, мошенничества и других противоправных действий.