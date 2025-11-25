В России зафиксировали первые 50-градусные морозы

Первые в сезоне 50-градусные морозы зафиксировали в Якутии в Оймяконском районе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшей ночью, впервые в нынешнем холодном сезоне, температура воздуха в России опустилась ниже отметки в -50 °С», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, самая низкая температура была зафиксирована в селе Делянкир. Там столбик термометра показал -50,7 °С.

Леус добавил, что морозы пришли в регион с опережением срока.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что существенного изменения погоды с наступлением зимы в Москве не произойдёт.