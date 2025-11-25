Больше половины мам не хотят получать дорогие подарки от своих детей

Больше половины россиянок не хотели бы получать дорогие подарки от своих детей, поскольку считают такие презенты нерациональной тратой денег и испытывают при их получении чувство долга. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Согласно данным исследования, 34% мам считают дорогие подарки нерациональными и испытывают при их получении неловкость. Для других 26% россиянок главную роль играет внимание, а не стоимость презента. Еще 28% считают, что ценные подарки являются знаком особой любви. Отмечается, что такого мнения чаще всего придерживаются жительницы Уфы, Казани и Краснодара.

При этом чаще всего подарки получают россиянки, воспитывающие детей от 7 до 10 лет (41%) и от 3 до 6 лет (28%). Кроме того, мамы подростков отмечают, что те преподносят им особенно запоминающиеся презенты, такие как комиксы про семью, трогательные видеоролики или собственный квест.

«Мы видим, как увеличивается спрос на подарки к Дню матери. Ежегодно он растет на 60%. Зачастую уже взрослые дети сопровождают свой подарок небольшой открыткой, где делятся тем, как они любят и ценят мам. Мы видим, что число таких символических жестов с каждым годом становится больше», — рассказала исполнительный директор Flowwow Вера Моденова.

