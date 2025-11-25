Мошенники усовершенствовали опасную схему обмана россиян

Мошенники начали маскировать фишинговые сайты под ресурсы Минобрнауки, чтобы украсть данные школьников и доступ к их учетным записям. Об опасной схеме эксперты компании Angara Security рассказали россиянам в разговоре с РИА Новости.

© Lenta.ru

«Специалисты (...) выявили и направили на блокировку новую усовершенствованную мошенническую кампанию, целью которой стали дети и подростки», — предупредили эксперты по кибербезопасности.

Они объяснили: суть новой схемы заключается в том, что злоумышленники рассылают ссылки на сайт, который имитирует личный кабинет учащегося. При этом в адресе мошеннического сайта используется слово minobrnauki, чтобы ввести потенциальных жертв в заблуждение.

Если человек перейдет по опасной ссылке, он окажется на странице авторизации, на которой его попросят указать личные данные, в том числе ФИО, номер телефона, паспортные данные. Те, кто поведутся на уловку мошенников и введут данные, затем будут переправлены на второй поддельный сайт, в адресе которого присутствует слово gosuslugi.

«На этом ресурсе имитируется вход в учетную запись на госпортал с незнакомого устройства — пользователю предлагают "восстановить доступ" через звонок по указанному номеру или через Telegram-бот», — объяснили специалисты.

Эксперты предупредили: если человек пройдет процедуру восстановления доступа на мошенническом сайте, у него украдут личные данные: логины, пароли и многофакторные коды доступа.

«Подтверждающие коды из СМС перехватываются напрямую: система мошенников автоматически подставляет цифры из уведомления в нужное поле, что делает схему особенно опасной», — подчеркнули в компании.

Ранее в пресс-службе МВД России назвали самые популярные у мошенников схемы обмана россиян. В ведомстве рассказали, что в 2025 году аферисты чаще всего похищали у граждан средства при помощи схемы с переводом денег на «безопасный счет».