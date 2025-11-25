Российская авиакомпания сообщила о задержке рейсов, следующих в Сочи

Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке рейсов из Барнаула, Перми и Омска в Сочи из-за ограничений в аэропорту прибытия. Об этом сообщает Telegram-канал авиакомпании.

«25 ноября в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: EO/N4-488 Барнаул — Сочи, EO/N4-424 Пермь — Сочи, <...> N4-480 Омск — Сочи», — говорится в сообщении.

В авиакомпании рекомендовали следить за изменением расписания рейсов с помощью онлайн-табло аэропортов. Также пассажирам задерживающихся рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

До этого официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в аэропорту Геленджика и Краснодара.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.