Симоньян рассказала о мистических знаках после смерти Кеосаяна

Маргарита Симоньян после смерти мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У журналистки обнаружили рак. Симоньян уже перенесла операцию и теперь проходит курс химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока что состояние ее оставляет желать лучшего. Маргарита не унывает и общается с подписчиками в соцсетях.

На днях журналистка рассказала о мистике, которая происходит в ее доме. Вдова знаменитого кинорежиссера никогда не верила в подобные вещи, но сейчас не может найти логического объяснения происходящему. Каждый день у двери Маргариты появляется незваный гость.

"В это трудно поверить не склонному к мистицизму человеку (то есть мне), но после ухода Тиграна к нашему дому стал каждый день приходить вот этот кот. Такой черный, с проседью, вполне упитанный", — поделилась журналистка.

По словам Симоньян, в дом кот не заходит, хотя ему открывают дверь и зовут внутрь.

"В руки не дается, не мяукает. Даем поесть — почти не ест. Просто молча сидит у двери (она стеклянная) и смотрит внутрь дома очень осмысленными глазами. Кошек в доме нет — они в Сочи у нас живут. А он просто приходит и целый день вот так сидит у двери и смотрит..." — рассказала Маргарита.

Напомним, что Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Прощание с режиссером прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали режиссера в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее.