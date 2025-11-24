МВД ограничило въезд в Россию десяткам тысяч иностранцев с начала года

Министерство внутренних дел с начала 2025 года ограничило въезд на территорию России более 160 тысячам иностранцев, сообщил полковник полиции Алексей Гасак, начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции миграционной службы МВД России.

Он добавил, что также были пресечены попытки проникновения в Россию - при наличии решения о запрете их въезда - порядка трех тысяч иностранцев с измененными именами и фамилиями, передает РИА Новости.

В октябре 2024-го глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что за десять месяцев того же 2024 года число отказов во въезде для иностранцев составило почти 180 тысяч.