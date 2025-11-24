Скончалась старейшая актриса Малого театра Лилия Юдина

23 ноября 2025 года на 97-м году жизни скончалась народная артистка России Лилия Витальевна Юдина - легендарная актриса Малого театра, чья творческая карьера продолжалась более семи десятилетий. О ее уходе из жизни сообщил коллектив Малого театра в официальном обращении, выразив глубокие соболезнования родным и близким артистки.

Лилия Юдина, родившаяся 14 мая 1929 года, пришла в Малый театр в 1953 году и оставалась верной его сцене на протяжении всей своей творческой биографии. За эти годы актриса создала 50 значительных сценических образов, отмеченных неповторимым сочетанием сценического обаяния, музыкальности, богатого темперамента и безупречного вкуса. Несколько поколений зрителей приходило в Малый театр специально "на Юдину", чтобы насладиться ее искусством.

Среди наиболее значительных театральных работ актрисы - Элиза Дулиттл в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, блестяще исполненная роль Бекки Шарп в "Ярмарке тщеславия" Теккерея, Регана в шекспировском "Короле Лире", а также многочисленные персонажи в пьесах Александра Островского - Гурмыжская в "Волках и овцах", Поликсена в "Правда - хорошо, а счастье лучше", Коринкина в "Без вины виноватые".

В кинематографе Лилия Юдина запомнилась зрителям по роли Панночки в фильме "Майская ночь, или Утопленница" и Лизы Синичкиной в картине "На подмостках сцены". Также она снималась в фильмах "Огни на реке", "Опасные тропы", "Чайковский", участвовала в популярном телекабачке "13 стульев".

Коллектив Малого театра в своем прощальном слове подчеркнул, что настоящие звезды, подобные Лилии Витальевне Юдиной, не гаснут никогда - они продолжают жить в своих ролях, фильмах и в памяти благодарных зрителей. Светлая память о великой актрисе навсегда сохранится в истории русского театрального искусства.