Священник РПЦ: Женщина должна молчать и учиться тому, что говорит ей муж

Священник Русской православной церкви (РПЦ) во время проповеди заявил, что женщина должна молчать и учиться тому, что говорит ей муж.

По словам духовника, это ее прямая обязанность, пока муж зарабатывает и кормит семью, а дети и дом — должны быть ее единственными занятиями. Он добавил, что мужчина же может заниматься политикой, религией, философией, экономикой и другими вещами, заодно выполняя функцию начальника над своей женой.

— Муж есть глава жене, то есть он начальствует над ней. А женщина молчит и учиться тому, что ей говорит муж, — передает слова священника Telegram-канал «Мышеловка».

Протоиерей Андрей Ткачев сказал, что современные женщины находятся под влиянием завышенных ожиданий, внушенных обществом, которое убеждает их в том, что они достойны большего.

Представитель РПЦ, протоиерей Сергей Кульпинов высказал мнение, что женщина — это «существо без головы», и она должна давать мужу «импульс жизни».

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим считает, что массовый интерес женщин к магии, картам таро, астрологии и прочим оккультными практиками является угрозой для России.