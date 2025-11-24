Священник РПЦ назвал смерть на СВО лучше бездарной смерти в постели

Священник Русской православной церкви Валирей Юкин порассуждал о смерти и заявил, что смерть в бою — не самая плохая из возможных. Фрагмент выступления иерея из Тверской области на молодежном форуме опубликовало издание Daily Storm в Telegram.

«Смерть неизбежна. Я говорю: просто не отчаивайтесь, потому что лучше смерть за Родину, за други своя, чем бездарная смерть в постели, когда ничего в жизни не сделал», — сказал Юкин

Формулировка «за други своя» отсылает в Евангелию от Иоанна. Обычно этот фрагмент трактуется как заповедь о любви к ближнему. Портал «Азбукка веры» отмечает, что изначально высказывание не имело «милитаристского» смысла, однако употребляется в таковом с IX века.

Ранее председатель отдела Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев рассказал о якобы спасшей жизнь бойца СВО иконе. По его словам, украинский дрон сбросил на солдата гранату, она ему попала в каску, но отскочила и взорвалась в стороне, а сам военнослужащий не получил ни единого ранения. Позже выяснилось, что внутри каски была размещена маленькая бумажная икона. Как могла бы повести себя граната, не будь в каске иконы, Добродеев не уточнил.