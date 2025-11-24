Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о запрете иностранцам приобретать в России газовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие малой мощности.

Соответствующий законопроект ранее внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, передавал ТАСС. Документом предлагается внести изменения в закон «Об оружии», устанавливающие запрет на приобретение иностранными гражданами пневматического оружия, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства. В пояснительной записке отмечается, что доступ иностранцев к таким изделиям без ограничений нередко способствует их использованию при совершении противоправных действий, а легкая доступность этих предметов может становиться этапом к более тяжким преступлениям.

Эксперт выразил мнение, что введение запрета на продажу мигрантам пневматики и электрошокеров существенным образом не скажется на профилактике противоправных действий, совершенных приезжими.

Все дело в том, что после введения подобного запрета мигранты просто станут обращаться к своим знакомым или родственникам, являющимися гражданами России, которые будут совершенно спокойно покупать в магазинах все эти изделия, а затем передавать их мигранту. Поэтому запрет на продажу мигрантам шокеров и пневматики – это ничто. Купить все это может один человек, а носить – другой. Вот если бы было введено наказание за использование этих средств, за их ношение или хранение, то это другое дело. При введении подобных мер, при появлении соответствующего закона мигранты сразу бы осознали, что хранить или носить с собой запрещенные изделия им нельзя. И тут можно привести пример из сферы рыболовства: у нас в России - ни в какой сезон, ни в каком водоеме - нельзя ловить рыбу сетями, но эти сети продаются в каждом рыболовном магазине. Почему так происходит? Никто не может ответить на этот вопрос… Поэтому если в таком явлении, как использовании мигрантами шокеров и пневматики видят угрозу, то бороться с ним нужно по-другому. Нужно бороться не с продажей, а с использованием мигрантами этих средств. Но тогда и инициатива должна быть сформулирована иначе. Вадим Коженов Руководитель Центра правовой помощи мигрантам

