Появились подробности о матери брошенного в туалете российского общежития новорожденного
В поселке Агинское в Забайкальском крае 17-летняя студентка бросила новорожденного в туалете общежития. Такие подробности о матери появились у Telegram-канала «Осторожно, новости».
По сведениям российского издания, плачущего ребенка, завернутого в кровавую тряпку, обнаружили рядом с унитазом. Жильцы вызвали медиков, новорожденного госпитализировали.
Забайкальские волонтеры утверждают, что на данный момент с младенцем все хорошо. Его якобы передали юной матери.
Следователи все же начали проводить проверку, они опросили девушку и преподавателей учебного заведения.
Об инциденте с ребенком в российском регионе стало известно 24 ноября.
Еще раньше петербурженка пришла в женскую консультацию с мертвым ребенком в пакете. У нее произошел выкидыш на 21-й неделе беременности.