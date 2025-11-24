Появились подробности о матери брошенного в туалете российского общежития новорожденного

В поселке Агинское в Забайкальском крае 17-летняя студентка бросила новорожденного в туалете общежития. Такие подробности о матери появились у Telegram-канала «Осторожно, новости».

По сведениям российского издания, плачущего ребенка, завернутого в кровавую тряпку, обнаружили рядом с унитазом. Жильцы вызвали медиков, новорожденного госпитализировали.

Забайкальские волонтеры утверждают, что на данный момент с младенцем все хорошо. Его якобы передали юной матери.

Следователи все же начали проводить проверку, они опросили девушку и преподавателей учебного заведения.

Об инциденте с ребенком в российском регионе стало известно 24 ноября.

Еще раньше петербурженка пришла в женскую консультацию с мертвым ребенком в пакете. У нее произошел выкидыш на 21-й неделе беременности.