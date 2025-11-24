В РАН опровергли запрет слова «жопа»

Научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов заявил, что слово «жопа» не вносили в список нецензурных. Пост появился в его Telegram-канале.

По его словам, список нецензурных слов не меняется после выхода Толкового словаря государственного языка России, созданного сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

«Так что ''жопа'' — не мат и не под запретом, это брань, но не нецензурная», — пояснил он.

Ранее в сети появилась информация о том, что слово «жопа» появилось в списке нецензурных. Telegram-канал Shot тогда сообщил, что часть новых норм согласовывалась с Минюстом.