Контент, этика и профессии: Rambler&Co провел лекцию и семинар для будущих журналистов

Представители медиахолдинга рассказали преподавателям и студентам МГУ о ключевых навыках для работы в СМИ

21 ноября 2025 года на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова прошел завершающий день Индустриальной недели. Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер вместе с заместителем генерального директора и первым заместителем главного редактора «Ленты.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Николаем Морозовым провели лекцию для преподавателей и студентов на тему «Новые медиа: как создавать контент и ориентироваться в цифровом потоке».

Спикеры рассказали, как сегодня функционируют цифровые редакции и меняются роли участников медиапроцесса, подробно разобрали задачи редакторов, продюсеров, менеджеров социальных сетей и других специалистов, от которых зависит создание и продвижение качественного журналистского продукта. Большое внимание было уделено этическим стандартам и ответственности медийщиков, а также тому, как сохранять качество материалов, избегать кликбейта, проверять информацию и строить долгосрочные отношения с аудиторией.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Встреча представителей медиаиндустрии с преподавателями и студентами журфака МГУ – событие беспрецедентного масштаба, подобного которому ранее не проводилось. Именно здесь теория встречается с практикой, а академические знания – с реальными вызовами современной журналистики. И в этом контексте особенно важно понимать, что будущее медиа – за универсалами, способными критически мыслить, работать в команде и создавать мультиформатный контент. Безусловно, технологии, включая ИИ, – это мощный инструмент, но именно человеческое творчество и редакторское чутье остаются незаменимыми. Важно постоянно учиться, анализировать и адаптироваться к вызовам медиасреды».

Спикеры также рассказали, как кроссплатформенность влияет на создание и распространение контента, каким образом цифровые форматы, документальные спецпроекты, лонгриды и соцсети могут быть интегрированы в образовательный процесс и какие компетенции требуются молодым специалистам для успешного входа в профессию.

Николай Морозов, заместитель генерального директора, первый заместитель главного редактора «Ленты.ру»:

«Задача любого медийщика – сделать так, чтобы в любой момент, когда человек хочет получить информацию, она была у него под рукой. Поэтому в журналистике нужны люди, которые умеют быстро адаптироваться, переключаться с одной задачи на другую и, конечно, оперативно воспринимать информацию».

Индустриальная неделя на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова оставила студентам четкое понимание о текущих требованиях медиаиндустрии и перспективах профессионального роста. Выступление представителей Rambler&Co стало практичным ориентиром для тех, кто планирует работать в цифровых медиа и создавать качественный, ответственный контент.