Россия веками вглядывается в своего ближайшего соседа, пытаясь разгадать загадку братского, но столь противоречивого народа — Украины. По мнению философа Александра Дугина, именно в этом соседе, как в кривом зеркале, Россия видит искаженное, но узнаваемое отражение самой себя. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Он описал украинцев как народ с глубоко противоречивой натурой, где вера и предательство идут рука об руку.

«Украинец – нравственно нестабильное существо. Может сохранить верность, а может и предать. Мы тоже отходим от своих собственных ценностей, своей идентичности. Это наше бесноватое зеркало», — заявил Дугин.

Эта внутренняя раздвоенность, по его мнению, является историческим проклятием, лишающим Украину подлинного суверенитета. Дугин убежден, что подобная сущность предопределяет судьбу страны быть вечным разменной монетой в геополитических играх.

Философ развил свою мысль, заявив, что в украинском обществе присутствуют две крайности. С одной стороны — способность к духовному подвигу и преодолению, с другой — массовое отступничество.

Он подчеркнул, что подобная двойственность в потенциале свойственна всем народам, включая русских. Однако именно наблюдая за событиями на Украине, русский человек, по мнению Дугина, острее осознает необходимость переосмысления собственного бытия.