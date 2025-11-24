Чибис рассказал о миграционном приросте в Мурманской области

Глава Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о миграционном приросте в регионе в первые с 1989 года.

«В Мурманской области нам удалось — впервые с 1989 года — в 2023 году обеспечить миграционный прирост, а за пять лет темп снижения численности населения в два раза сократился. Но пока ещё тренд на сокращение», — сказал он.

Ранее стало известно, что население Тюмени превысило 873 тысячи по итогам I квартала.