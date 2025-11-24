В Херсонской области восстановят памятник "Парк Славы"

Историко-культурный памятник "Парк Славы" планируется восстановить в Херсонской области в 2026 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщили ТАСС в Министерстве агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области.

"В 2026 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" запланировано проведение работ по восстановлению историко-культурного памятника "Парк Славы" в честь 80-летия Победы в селе Каменка для сохранения культурного наследия и памяти о событиях ВОВ на территории области", - сказали в пресс-службе.

Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" была утверждена в 2019 году. Это комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для работы и проживания населения на сельских территориях, реализуемый за счет субсидий из федерального и регионального бюджета, а также за счет вклада муниципальных образований, "бизнеса" и местных жителей.