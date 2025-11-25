В Ханты-Мансийске продлили на неделю дистант в школах из-за ОРВИ

Ученики 1-8-х и 10-х классов всех школ города Ханты-Мансийска останутся на дистанционном обучении из-за ОРВИ до 2 декабря. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Ранее ТАСС в администрации города Ханты-Мансийска сообщали, что ученики 1-8-х и 10-х классов всех школ муниципалитета с 19 ноября переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Очно будут учиться только школьники 9-х и 11-х классов.

"Дистанционное образование [в школах Ханты-Мансийска] продлевается до 2 декабря включительно", - сказал собеседник агентства.

Также на дистанционном обучении находятся ученики всех школ в городах Югорск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Нягань и Покачи из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ранее управление Роспотребнадзора по Югре сообщило, что в сравнении с неделей ранее в регионе зафиксировано увеличение заболеваемости ОРВИ примерно в 1,4 раза.

По данным ведомства, в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ ранее переведены на удаленное обучение в целом по Югре были шесть групп двух колледжей в Нефтеюганске и Покачи, 24 класса 12 школ, также разобщены 17 групп 12 детских садов и полностью разобщен детский сад в Ханты-Мансийском районе. Кроме того, на дистанционную форму обучения переведены учащиеся 1-11-х классов гимназии города Советского.