Масштабная акция «Мир народных сказок» стартует в России

17 ноября 2025 года стартует всероссийская акция «Мир народных сказок», организованная в рамках проекта «Культура для школьников».

Мероприятие посвящено удивительному жанру эпоса – древнейшему виду повествования, в основе которого лежат картины народной жизни, рассказывающие о героизме, мудрости и жизненном опыте наших предков.

— Сказочный эпос, являясь важнейшей частью каждой национальной культуры, всегда вдохновлял величайших писателей, художников и композиторов. Они обращались к фольклорным мотивам, воплощая на своих полотнах образы сказочных героев, создавали величайшие поэмы по сюжетам народных сказаний, черпали вдохновение из былинных историй. Эпос – это важная часть нашего культурного наследия. Народные предания передавали будущим поколениям уроки мудрости, доброты и справедливости. Поэтому основная задача акции «Мир народных сказок» – не только сохранить этот уникальный пласт фольклора, но и показать школьникам красоту и богатство эпоса, вдохновив их на дальнейшее изучение своей истории и культуры, — сказала статс-секретарь — заместитель Министра культуры Жанна Алексеева.

Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях: «Вокал», «Инструментальное творчество», «Изобразительное искусство», «Анимационный фильм», «Авторское произведение» и «Актерское мастерство».

Для участия в акции ребятам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Прием заявок завершится 7 декабря 2025 года. По итогам экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 18 декабря 2025 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».

