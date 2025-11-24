Стало известно о смерти матери 18 детей в российском городе

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о смерти матери 18 детей Надежды Осяк. Об этом мэр российского города написал в Telegram.

Он подчеркнул, что в 2024 году президент России Владимир Путин присвоил женщине звание «Мать-героиня» за заслуги в укреплении института семьи. «Выражаю глубокие соболезнования семье Надежды. Память о выдающейся ростовчанке навсегда вписана в летопись донской столицы», — написал Скрябин.

Как стало известно из информации на сайте епархии Ростова-на-Дону, причиной смерти 60-летней Осяк послужила тяжелая и продолжительная болезнь. Подробности диагноза не приводятся.

Ранее сообщалось о смерти на пожаре в Башкирии матери пятерых детей. При этом, по данным МЧС, площадь возгорания составила 2,5 квадратных метра.