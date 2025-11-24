РГО бросает вызов: Географический диктант стартует 30 ноября

Русское географическое общество (РГО) 30 ноября проведет одиннадцатый Географический диктант - ежегодную просветительскую акцию, направленную на популяризацию географии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Кирилл Зыков / РИА Новости

Начало диктанта запланировано на 12:00 по местному времени. Участники смогут присоединиться к диктанту как очно, так и онлайн: тест будет доступен на сайте dictant.rgo.ru с 30 ноября до 14 декабря.

Чтобы написать диктант очно, участники смогут выбрать наиболее подходящую им площадку. По данным РГО, к акции присоединились уже более восьми тысяч площадок в России и за рубежом. Среди них - Кроноцкий заповедник, Музей Мирового океана, Камская ГЭС, Музей вечной мерзлоты и пароход-музей «Святой Николай».

Регистрация площадок продлится до 18:00 27 ноября. Центральной площадкой Географического диктанта в 2025 году станет Шуваловский корпус МГУ имени Ломоносова.

Диктант будет состоять из 40 вопросов, часть которых подготовили участники конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта», а также крупнейшие российские компании и зарубежные партнеры РГО. На выполнение заданий отводится 45 минут.

В числе тем диктанта - 180-летие Русского географического общества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути. Для иностранных участников подготовлена облегченная версия из 20 вопросов.

Традиционно в проекте принимают участие российские и зарубежные телеведущие, актеры, музыканты и блогеры. В этом году часть вопросов для очных площадок озвучили телеведущие Николай Зусик и Марианна Григорович. Голоса для диктанта также записали Борис Корчевников, Арнальди Федерико, Станислав Натанзон, Дмитрий Бужинский, Петар Зекавица, Валентин Петухов (блогер Wylsacom), Ксения Теплова и Дмитрий Чеботарев.

Географический диктант РГО проводится с 2015 года. По данным организаторов, он объединил более четырех миллионов участников из 136 стран.