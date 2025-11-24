Раскрыты детали оформления уникального поезда «История в вагонах»

Петербуржцы во время поездки в метро могут ознакомиться с историей Русского географического общества, узнать о первопроходцах, знаменитых мореплавателях, посмотреть на Новую Землю глазами известного фотографа Николая Гернета, пишет пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

© Алексей Даничев / РИА Новости

В нацпарке уточнили, что интерьеры вагонов уникального исторического состава «История в вагонах» посвящены первым станциям красной ветки ленинградского метро, открытым в 1955 году.

Авторами проекта являются художник Андрей Замура и коллектив дизайн-студии «Лайка». В работе специалисты использовали более тысячи оригинальных фотографий.

© Елена Игнатьева

Одна из них, размещенная в посвященном станции «Балтийская» вагоне, была сделана летом 2020 года во ходе третьего сезона комплексной экспедиции РГО, Северного флота и парка «Русская Арктика».

«Это была богатая на исторические находки поездка. Мы обнаружили продуктовое депо, заложенное в 1872 году австро-венгерской экспедицией Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта, также нашли зимовье первой российской официальной научной экспедиции на Новую Землю под руководством Федора Розмыслова», — отметил Гернет.

По его словам, путешественники прошли маршрутами Литке, Русанова, Пахтусова.

Пресс-служба заметила, что фотография позволяет увидеть в окне вагона не черноту тоннеля, а прекрасный арктический пейзаж, напоминающий те, что описаны в книге «Два капитана» Вениамина Каверина.