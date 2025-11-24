Шансы на успех нового мирного плана США по Украине оценили

Вероятность успешной реализации нового мирного плана США для урегулирования конфликта на Украине невысока, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Европейцы здесь остаются на вторых ролях. Естественно, европейские чиновники на это не согласны, они считают, что они главные в этом процессе. К чему приведет окончательно это голосование пунктов с европейцами не совсем ясно, но вероятность того, что ни о чем не договорятся, либо в конечном итоге на встрече России и США по Украине будет предложен совершенно иной документ и иной порядок взаимодействия, который может не устроить российскую сторону, такая вероятность весьма высока», — сказал Камкин.

Ранее стало известно о подготовке администрацией президента США Дональда Трампа мирного плана из 28 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, который разрабатывался на основе консультаций с Москвой.

Киев не принимал участия в подготовке этих предложений, как и европейские союзники Украины. Позднее украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных пунктов.