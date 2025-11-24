В Минобрнауки рассказали об обязательных предметах новой модели высшего образования. Замглавы ведомства Константин Могилевский отметил, что в список включены «История России», «Основы российской государственности» и «Философия», передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что данные дисциплины войдут в социально-гуманитарное ядро.

Могилевский уверен, что такое решение позволяет формировать осознанный патриотизм и критическое мышление у студентов. Замминистра пообещал, что их будут преподавать по единым рабочим программам, а знания и навыки студентов — оценивать по единым оценочным материалам.