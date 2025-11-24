Симоньян высказалась о смерти Симоняна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала смерть футболиста Никиты Симоняна. В своем Telegram-канале она рассказала, что совсем недавно олимпийский чемпион приезжал к ней в гости и договаривался вместе отметить его столетие.

Симоньян отметила, что они с Симоняном не родственники, а «просто однофамильцы». Он дружил с отцом ее умершего мужа Тиграна Кеосаяна, режиссером Эдмондом Кеосаяном.

«Потрясающую прожил жизнь, всем бы такую. Царство Небесное...», — заключила главред.

Напомним, что Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. По словам председателя комитета ветеранов РФС Александра Мирзояна, легендарному футболисту стало плохо 20 ноября, после чего его госпитализировали.

Симонян является обладателем золотой медали Олимпийских игр 1956 года, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» и лучшим бомбардиром команды в матчах чемпионата страны. До своей смерти он был старейшим живущим олимпийским чемпионом на планете.