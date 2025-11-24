Мощный снегопад обрушился на Петербург

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тыловая часть активного южного циклона. В городе идет снег.

«В регионе ожидается облачная погода, пройдет снег, местами с мокрым снегом», – уточнил Леус.

Температура воздуха в городе –1 градус, в Ленинградской области – до –4 градусов. Издание «АБН24» пишет, что на дорогах образуется сложная обстановка. Во вторник также ожидается снегопад, местами пройдет мокрый снег.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в выходные циклоны следовали в Петербург с разных сторон.