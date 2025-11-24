В центре Майкопа открылось новое творческое пространство

На улице Краснооктябрьской, возле городского парка Майкопа, появились уличные выставочные композиции для демонстрации работ фотографов и художников Адыгеи.

На основаниях фотостендов изображены элементы археологии, связанные с Майкопом - бычки, олени, львы. Здесь есть и адыгский орнамент, и символ города - яблоня. Вскоре новые конструкции будут оснащены освещением.

"Это пространство - очередной этап развития туристического кода республиканской столицы. Теперь творческое сообщество получило уникальную площадку для представления широкой аудитории своих работ. Фотостенды гармонично вписываются в городскую среду и со временем станут ее неотъемлемой частью, - написал в своих социальных сетях глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

По его словам, первая выставка уже радует жителей и гостей столицы. Фотопроект "Майкоп молодой. Один рабочий день с родителями" рассказывает о юных майкопчанах, которые провели один день на рабочих местах своих родителей.

Экспозиция подчеркивает, как важны семейные традиции, уважение к труду и интерес к делу. Выставка ярко отражает разнообразие профессий, благодаря которым жизнь в столице становится удобнее и безопаснее.