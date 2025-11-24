Появились подробности об обязательной трехлетней отработке для медиков

Только часть выпускников медицинских вузов обяжут отработать три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Максимальный срок в три года установлен только для некоторых видов специальностей, к которым в частности относятся несколько видов хирургии, онкология и неонатология.

Тем выпускникам, кто для обязательного трудоустройства выбрал сельскую местность, малые города или новые регионы России, срок работы с наставником будет в два раза меньше, но не менее года. Выпускники таких направлений, как фармацевтика, гигиена труда, гигиена питания, организация санэпидслужбы, авиационная и космическая медицина, а также водолазная медицина будут полностью освобождены от обязательной отработки.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, обучающихся за счет бюджета. Норма подразумевает обязательную отработку с наставником после окончания медвуза.