В Кузбассе свыше 99% молодежи пользуются "Пушкинской картой"

Свыше 270 тысяч жителей Кузбасса в возрасте 14-22 лет пользуются "Пушкинской картой", что составляет 99,2% от всех кузбассовцев в данном возрасте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Кузбассе более 270 тыс. молодых людей пользуются "Пушкинской картой" для посещения культурных учреждений. Это 99,2% от всех кузбассовцев в возрасте 14-22 лет. Показатель превышает средний процент по России (87%). К программе подключено 304 организации культуры региона. С начала года проведено более 18 тыс. мероприятий, на которые продано 555 811 билетов", - говорится в сообщении.

При этом Министерство культуры и национальной политики Кузбасса проводит выездные семинары-совещания с участием членов регионального экспертного совета для повышения качества мероприятий. Также формируется банк лучших муниципальных практик. В результате были разработаны методические рекомендации по реализации программы в регионе. Связано это с неактуальностью ряда предлагаемых мероприятий.

"Есть вопросы к актуальности мероприятий, которые проводят учреждения культуры. По сравнению с прошлым годом событий стало больше на 55%, при этом число проданных билетов увеличилось лишь на 11%. Очевидно, не все мероприятия ребятам интересны. Руководителям учреждений культуры необходимо актуализировать программы. Можно спросить у самих жителей, что они хотели бы видеть для своих детей", - приводятся в сообщении слова губернатор Ильи Середюка.

"Пушкинскую карту" могут оформить молодые люди 14-22 лет, ее баланс составляет 5 тыс. рублей. Деньги можно потратить на посещение культурных мероприятий в музеях, театрах, библиотеках, домах культуры. 2 тыс. из них можно использовать на покупку билетов на отечественные премьерные фильмы.