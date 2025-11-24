Хит Shaman «Я русский» заменит звонок в лицее Нижневартовска

В нижневартовском лицее №1 на переменах вместо стандартных звонков начали звучать музыкальные композиции. О нововведении сообщает Ura.ru.

По словам директора учебного заведения Эдмонда Игошина, на прошлой неделе вместо звонков о начале и окончании уроков сигнализировали две песни: группы Любэ «От Волги до Енисея» и Олега Газманова «Сделан в СССР». На текущей неделе учащимся лицея предложили на выбор три известных композиции: «Я русский» Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), «Матушка Россия» в исполнении Надежды Кадышевой и «Россия — чемпионка» из фильма «Большие гонки». Более 60% голосов учеников набрал хит Ярослава Дронова, говорится в материале.

По словам директора департамента образования Оксаны Серебренниковой, нововведение действует только в одном учебном заведении города в рамках федерального проекта «Музыка вместо звонков». Она пояснилв, что в других школах для этого нет технической возможности.