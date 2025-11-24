На 86 году жизни скончалась актриса Валентина Шарыкина

Ушла из жизни заслуженая артистка России, знаменитая пани Зося из «Кабачка 13 стульев» Валентина Шарыкина. Сообщение об утрате появилось накануне в Telegram-канале Театра сатиры. «Это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну. Всю свою профессиональную жизнь Валентина Шарыкина посвятила служению Театру Сатиры, в труппу которого в 1962 году, сразу после выпуска из Щукинского училища, была принята Валентином Плучеком. Верный и надежный друг, невероятно щедрый человек широкой души, — так говорят о Валентине Дмитриевне друзья и коллеги по цеху», — говорится в некрологе. На сцену Шарыкина выходила вплоть до 2021 года, театр всегда считала своим вторым домом, главной отдушиной и «счастьем» всей жизни". Постановки с участием артистки навсегда вошли в «золотой фонд» театра. Харизматичная и яркая, она всегда привлекала внимание именитых коллег, а поклонников, влюбленных в Валентину Дмитриевну, было и вовсе не счесть. Однако в личной жизни Шарыкиной было не все гладко. Первый брак, с актером, и второй, с врачом-хирургом, были очень скоротечны. После артистка состояла в отношениях с вдовцом Екатерины Савиновой, Евгением Ташковым. Его сына Андрея воспитывала как своего. Четвертым мужем стал Юрий Извеков, инженер нефтяник. Родных детей у Шарыкиной не было. Дата и место прощания со звездой будут озвучены позднее.