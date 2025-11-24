Стало известно, как правильно нужно утилизировать лекарства в РФ

Стало известно о различиях в правилах утилизации просроченных медикаментов для граждан и организаций. Эксперты подчёркивают: порядок обращения с такими препаратами зависит от того, кто является их владельцем.

По данным члена Ассоциации юристов России Шамиля Султанова, для обычных граждан прямого запрета на выбрасывание лекарств в бытовые контейнеры нет. Административная ответственность также не предусмотрена.

Однако такие действия официально считаются нежелательными: активные вещества могут сохранять свойства и создавать санитарные и экологические риски. Рекомендуется предварительно обезвреживать препараты — измельчать, смешивать с непищевыми отходами, герметично упаковывать или сдавать в специализированные пункты, которые действуют в некоторых регионах.

Для организаций порядок гораздо строже. Медицинские и фармацевтические учреждения обязаны полностью изымать просроченные препараты из оборота и передавать их на уничтожение лицензированным предприятиям. Выбрасывать такие отходы вместе с обычными коммунальными запрещено. Нарушение требований по обращению с медицинскими отходами может привести к серьёзным штрафам и проблемам с лицензированием.