Речь россиян через 25 лет изменится

Главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселёва рассказала, что темп речи россиян будет увеличиваться, и люди будут всё больше сокращать слова, в том числе для экономии времени.

По словам эксперта, сегодня мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад, что чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности.

Также она отметила, что в речи собеседника мы всё чаще слышим компрессивы, когда человек произносит слово сокращённо. Так, уточняет филолог, сегодня мы, например, говорим «щас» вместо «сейчас» уже не только на дружеских встречах, но иногда и в более официальной обстановке.

«Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», — цитирует Киселёву РИА Новости.

Также она сообщала, что россияне постепенно отказываются от обращения по отчеству.