Аэропорт Вильнюса закрывали из-за инцидентов с воздушной контрабандой

Вильнюсский международный аэропорт временно прекращал работу из-за инцидентов с воздушной контрабандой.

«Временные ограничения воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом были введены 23 ноября в 18:55 (19:55 мск — RT.). Ограничения были сняты 24 ноября примерно в 00:25 (01:25 мск — RT.)», — заявили в авиагавани.

Уточняется, что, по предварительной информации, на решение о введении ограничений повлияли навигационные маркеры, характерные для метеозондов, движущихся в направлении аэропорта.

Днём ранее в Нидерландах из-за БПЛА приостановили воздушное движение в аэропорту Эйндховена.