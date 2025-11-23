В Териберке спасли раненого тюленя

Раненого тюленя, которого обнаружили жители села Териберка в Мурманской области на берегу Баренцева моря, спасли. Ветеринары оказали ему помощь и выпустили в воду, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Раненый тюлень, которого сегодня нашли в Териберке, спасен. Ветеринары оперативно оказали ему помощь и выпустили в воду. Слаженно отработали все: сотрудники Росприроднадзора, Минприроды, Минтуризма и предпринимательства, коллеги из дирекции ООПТ, наше турсообщество, ученые и волонтеры", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Ранее в Telegram-канале "Киты Териберки" опубликовали фотографии и видео тюленя со следами крови и длинными глубокими ранениями в районе хвоста, лежащего на берегу. В Минприроды Мурманской области отмечали, что на него могли напасть собаки.