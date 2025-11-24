Собчак извинилась перед Михалковым за историю с «голой вечеринкой»

Ксения Собчак извинилась перед режиссером Никитой Михалковым за свои слова о том, что именно он показал президенту России Владимиру Путину видео с "голой вечеринки" (признана пропагандой ЛГБТ, запрещенного в РФ движения).

"Теория не подтвердилась, Никита Сергеевич категорически отрицает свое участие, а я со своей стороны не имею никаких доказательств, поэтому приношу извинения Никите Сергеевичу и его подписчикам, - написала журналистка в своем Telegram-канале. - Всегда хочется верить, что мощь таланта и мелочность не идут рука об руку".

Как добавила Собчак, она рада, что ее источники, указавшие на роль Михалкова в истории с "голой вечеринкой", оказались не правы.

Напомним, скандальная вечеринка с дресс-кодом almost naked ("почти голые") состоялась в декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор". Организовала ее блогер Настя Ивлеева. На мероприятии кроме Собчак присутствовали Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан. После того, как в СМИ появились кадры с вечеринки, ее участники подверглись жесткой критике, а Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Спустя месяц после мероприятия Собчак озвучила свою "теорию" о том, что Михалков показал Путину кадры оттуда. Режиссер в ответ заявил, что на его встречах с президентом есть "более интересные и важные темы для обсуждения".