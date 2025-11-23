Бульдог чудом избежал смерти, съев трусы хозяйки в Петербурге

Петербургские ветеринары спасли пятилетнего бульдога по кличке Алмазик. Животное после операции чувствует себя хорошо, пишет Telegram-канал Shot.

© Telegram-канал Shot

Инцидент произошел в воскресенье, 23 ноября. Питомец во время игры заметил висевшие на сушилке трусы хозяйки и съел их.

Девушка испугалась за здоровье питомца — она предположила, что инородное тело может попасть в кишечник и в дальнейшем спровоцировать непроходимость и некроз.

В связи с этим, петербурженка срочно отвезла Алмазика в ветклинику и попросила сделать ему операцию. Медики сделали УЗИ, убедились в том, что трусы действительно находятся в желудке животного, и извлекли их.

Стоимость услуг составила 80 тыс. рублей. Белье, по словам журналистов, также попало в список потерь — восстановлению оно не подлежит.

Ранее сообщалось, что китайские врачи извлекли из желудка французского бульдога 11 резиновых уточек, входивших ранее в коллекцию хозяйки.

Медики отметили, что при операциях находили иглы, украшения, рыболовные крючки, резинки для волос, мишуру, носки, мячики.