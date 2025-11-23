Мигрантам в России могут запретить покупать предметы самообороны

Мигрантам в РФ могут запретить покупать шокеры, перцовки и пневматику. Инициатива связана с тем, что такие средства самообороны всё чаще фигурируют в правонарушениях, совершаемых иностранцами, — их легко купить без дополнительной проверки, сообщает Газета .Ru.

По замыслу авторов инициативы, запрет будет распространяться на всех мигрантов и повысит ответственность за незаконное приобретение и использование подобных предметов. Депутаты считают, что ограничение доступа к оружию и спецсредствам поможет снизить уровень преступности и улучшить контроль за их оборотом.