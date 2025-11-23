Покоривший Эверест Пельш высказался о трагедией с Наговициной

Российский телеведущий Валдис Пельш, покоривший Эверест и Чогори, высказался о трагедии, произошедшей с альпинисткой Натальей Наговициной. Свое мнение в воскресенье, 23 ноября, он выразил в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале Fametime TV.

Он утверждает, что на спасение женщины были брошены все возможные силы, в том числе вертолеты и дроны.

— Смею вас уверить, что там, наверняка, сделано все. Альпинистское братство сделает все, чтобы человека сдернуть с горы. Но если это уже невозможно, нет погоды, — отметил журналист.

У людей, которые активно занимаются экстремальными видами спорта, немного другая логика. Пельш привел в пример любителей фридайвинга.

— Наговицина жила свою жизнь. Точно так же, как и погибшая Наталья Молчанова. И Леша Молчанов, который устанавливает рекорд за рекордом, — подытожил он.

12 августа альпинистка сломала ногу на пике Победы в горах Киргизии на высоте более 7000 метров. Спустя три недели операцию по эвакуации прекратили. 2 сентября дрон с помощью видео подтвердил, что Наговицина уже мертва.