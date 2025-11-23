На побережье российского региона вынесло погибшего японского кита

Местные жители обнаружили на побережье Камчатки редкого японского кита (Eubalaena japonica). Причины гибели животного устанавливаются, рассказала в своем Telegram-канале специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница.

© Википедия

В воскресенье, 23 ноября, региональные каналы сообщили, что туша кита длиной 17-20 метров была найдена в нескольких километрах от поселка Озерновский, в районе Шестой речки.

«Каждый подтвержденный случай гибели таких редких животных — это большая потеря, особенно когда ее возможная причина — деятельность человека», — подчеркнула Куница.

По ее словам, специалисты пока не установили точную причину гибели кита. Вместе с тем, добавила она, на представленных очевидцами кадрах голова животного опутана веревкой — она охватывает верхнюю челюсть и зацеплена за китовый ус (роговые пластины, свисающие с неба и помогающие отсеивать планктон).

Эксперт подчеркнула, что запутывание в рыболовных снастях — одна из самых распространенных причин смерти млекопитающих из семейства гладких китов.

Куница уточнила, что во время кормления животные широко раскрывают пасть, и в этот момент высок риск того, что снасти зацепятся за китовый ус и животное в них запутается.

По ее данным, японские киты — очень редкие животные. Они сильно пострадали во времена китобойного промысла и до сих пор не могут восстановить свою численность. Это обусловлено тем, что самки очень редко приносят потомство.

