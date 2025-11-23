Операторы связи предупредили россиян об отключениях мобильного интернета. Об этом сообщает РИА Новости.

Без мобильной интернет-связи могут остаться абоненты Т2, МТС и других операторов. Операторы объясняют это «обеспечением мер безопасности»

В МТС отметили, что даже без связи абоненты смогут использовать «привычные цифровые сервисы». В Т2 вошедшие в «белый список» сайты назвали «востребованными онлайн-сервисами».

В отсутствие интернета россияне смогут использовать VK, «Oдноклассники», Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы «Яндекса», «Дзен», Rutube, сайт платежной системы «Мир», личные кабинеты операторов связи «Билайн», Мегафон», МТС, «Ростелеком», T2.

Также будут доступны сайты ряда СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, «Газеты.Ru» и РБК, а также необходимые для путешественников сайты РЖД, туристического портала «Туту.ру», навигатора «2ГИС», такси «Максим» и сайт с прогнозом погоды Gismeteo.