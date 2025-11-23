Стала известна причина смерти актера Виталия Мишле

Народный артист России Виталий Мишле скончался в возрасте 84 лет. Как сообщили близкие актёра, причиной смерти стали последствия тяжелого удара, перенесенного им несколько лет назад.

© Московский Комсомолец

По словам знакомого семьи, опубликованным в АиФ, примерно 4-5 лет назад Мишле перенес инфаркт или инсульт, после чего его здоровье серьезно ухудшилось, и он больше не выходил на сцену.

Виталий Мишле посвятил всю свою творческую жизнь Московскому театру оперетты, где служил с 1967 года. За годы работы он создал множество запоминающихся образов, с одинаковым мастерством воплощая как комедийные, так и драматические роли. Зрителям он запомнился по спектаклям «Королева чардаша», «Фиалка Монмартра», «Летучая мышь» и «Граф Люксембург».

Широкую известность артист получил благодаря участию в фильмах-спектаклях «Севастопольский вальс», «Девичий переполох», «Прекрасная Галатея», а также как ведущий популярной телепередачи «Любителям оперетты». Его творческое наследие остаётся важной частью российского театрального искусства, а многолетняя преданность сцене снискала ему любовь и уважение нескольких поколений зрителей.