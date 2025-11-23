Стало известно о судьбе льва, напавшего на директора зоопарка в Крыму

Льва, напавшего на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова не стали усыплять или подвергать изоляции. Хищника оставили на свободе в зоопарке, он находится в львиной семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора.

Зубков рассказал, что лев сейчас чувствует себя хорошо, он «живет и радуется».

«Его не стали изолировать в отдельном вольере. Лев живет со всеми, в семейном прайде львов», — сказал Зубков.

По его словам, звери сейчас по-прежнему свободно обитают в открытой части зоопарка — саванне.

В июне лев напал на Зубкова в открытой части зоопарка. Директор позже рассказывал, что слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо. Кроме того, льву не понравился резкий звук закрывающейся двери. Все это привело к агрессии.

Мужчина перенес несколько операций, затем его выписали, и он вернулся на работу в зоопарк.