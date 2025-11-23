Умер народный артист России Виталий Мишле

Народный артист России Виталий Мишле ушел из жизни в возрасте 84 лет. Его не стало 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского театра оперетты.

Представители культурного учреждения отметили, что Мишле был выдающимся мастером, который пленял своей индивидуальностью как зрителей, так и коллег по сцене.

Он удивлял незаурядным, не потускневшим со временем актерским даром, который позволял ему в самых невероятных сценических обстоятельствах оставаться предельно органичным и правдивым.

Кроме того, артист выделялся вокальной и драматической составляющими своей работы — они почти всегда находились в редкой, удивительной гармонии.

— Светлая память о Виталии Валерьяновиче Мишле — блестящем артисте, красивом мужчине, замечательном коллеге — навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия Валерьяновича, — передает официальный Telegram-канал театра.

Причина смерти не уточняется.

Виталий Мишле в 1941 году в Саратове. Он получил профильное образование в Музыкальном училище имени Гнесиных, а позже был принят в состав труппы Московского театра оперетты.

Среди знаковых работ Мишле — Бони в «Королеве чардаша», Марсель в «Фиалке Монмартра», Фальк в «Летучей мыши», Бриссар в «Графе Люксембурге», а также Фрэнкерт Баберлей в «Тетке Чарлея».