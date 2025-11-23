Два российских аэропорта сняли ограничения на полеты

Аэропорты Тамбова и Жуковского сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В аэропорту Тамбова (Донское) ограничения были введены в 5:24 по мск, одновременно с аэропортами Геленджика, Краснодара и Ярославля, и перестали действовать в 9:37. Аэропорт Жуковский (Раменское) приостановил прием и отправку рейсов в 7:33 по мск и заработал снова в 9:31. Также в 7:33 прекратил полеты аэропорт Нижнего Новгорода, на нем полеты еще не возобновились.

Утром 23 ноября стало известно об атаке нескольких украинских беспилотников по Шатурской ГРЭС в Подмосковье.

По данным МЧС России, на объекте возник пожар площадью 65 кв. м. Горят три трансформатора. В К устранению огня привлечено 137 специалистов и 49 единиц техники.

Шатурская ГРЭС является одной из старейших электростанций в РФ. Первый из нескольких объектов станции был открыт в 1920 году в рамках плана ГОЭЛРО (государственная комиссия по электрификации России). Основная часть электростанции была запущена в 1925 году, а затем претерпела несколько этапов модернизации. Сейчас мощность станции составляет 1500 МВт.