В аэропорту Пензы приостановили прием и отправку самолетов

В пензенском аэропорту ввели временные ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Его пост опубликован в 1:02. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

В Пензенской области сейчас действует режим беспилотной опасности. До этого аналогичные ограничения на движение самолетов ввели в тамбовском аэропорту. Там полеты приостановили с 00:02. Прошлой ночью воздушные гавани Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода и Ярославля тоже временно не принимали и не отправляли рейсы.

А утром в Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 75 беспилотников. Больше всего БПЛА было сбито над акваторией Черного моря - 36, 10 дронов уничтожили над территорией Крыма, девять - над Брянской областью, семь - над территорией Воронежской области, еще четыре - над Краснодарским краем, три - в Смоленской области, по два беспилотника - над Московской и Белгородской областями и еще по одному дрону - над Калужской и Рязанской областями.